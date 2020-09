Regjeringa opnar breiddeidretten gradvis for normal trening

sport

Kommunane har frist til same dato med å førebu og vurdere situasjonen lokalt. I kommunar med auka smitte og lokale utbrot kan dei vurdere om gjenopninga av breiddeidretten og kontakttrening for vaksne skal utsetjast til smitten er under kontroll.

Det blir presisert at det blir opna for trening i det som er definert som fase éin: For gatelag, for 2. divisjon kvinner og nedover og for fjerde nivå menn (3. divisjon). Det blir ikkje opp opna for kontakttrening for 4. divisjon menn og nedover.

– Det er svært gledeleg og ei stor lette at styresmaktene no har gitt klarsignal for å starte opp fase 1 i den gradvise opninga av kontaktidrettar for vaksne utøvarar over 20 år. Dette vil omfatte over 23.600 utøvarar i alle kontaktidrettar som no har venta over eit halvår på å komme i gang igjen med ordinær idrettsaktivitet. Det har vore ei krevjande tolmodsprøve for alle, heiter det frå idrettspresident Berit Kjøll i ei pressemelding.

Avlyst

Breiddefotballsesongen i regi av Norges Fotballforbund (NFF) for folk over 20 år er allereie avlyst. Det blir ingen sesong for 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner.

Lempinga på regelverket gjeld høvet til kontakttrening.

– Breiddeidretten for vaksne over 20 år kan opne igjen for normal trening frå 12. oktober med utgangspunkt i prioriteringslista til idretten. Det skjer sju månader etter at koronaen for alvor trefte Noreg og vi stengde. Planen er å starte opp i heile landet, men i kommunar og regionar med auka smitte og lokale utbrot må det takast særskilde vurderingar om det er tilrådeleg å opne opp når vi kjem til 12. oktober, sa kulturminister Abid Raja (V).

Varsemd

Regjeringa vil vurdere opning av såkalla fase 2 inn mot november.

– Vi håpar gjenopninga av fase 1 kan bli ein katalysator for at dei resterande utøvarane kan komme i gang raskast mogleg, både med trening og konkurransar, sa Kjøll.

Helseminister Høie mante til varsemd oppe i det heile:

– Noreg har halde meir ope enn dei fleste andre land under pandemien, samtidig som vi har kontroll på smitten. Vi har ingen garanti for at vi klarer dette vidare, men no veit vi at vi kan, vi veit at vi har tiltak som verkar og vi veit at det kan gi oss mindre inngripande tiltak. Det gir håp og krefter til å halde ut, sa Høie.

