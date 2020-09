NHL-ekspertar: Lundqvist på veg bort frå New York Rangers

sport

Ifølgje både New York Posts ishockeyekspert Larry Brooks og Darren Dreget i canadiske The Sports Network (TSN) er den svenske målvakta på veg bort.

– Det er ein dag farga av melankoli og eit bittert sakn, skriv Brooks i kronikken sin, melder svenske Expressen.

Henrik Lundqvist har vore einstydande med suksess for New York Rangers. Han har vore med å vinne 459 kampar dei siste 15 åra. Det einaste som manglar er eit Stanley Cup-trofé. Han var derimot nær då Rangers tapte NHL-finalen for Los Angeles Kings i 2014.

Svensken hamna førre sesong ute i kulda. New York Rangers valde å satse på sine to russiske 24-åringar, Igor Sjesterkin og Aleks Georgijev, med tanke på framtida.

Lundqvist har eitt år igjen av sin sjuårskontrakt og ei årslønn på over 80 millionar kroner (8,5 millionar dollar). Å kjøpe han ut av kontrakten vil truleg koste klubben dyrt, både i cash og med tanke på lønnstaket som er i NHL.

Førre sesong fekk svensken berre starte 19 kampar, men på grunn av ein skade hos Sjesterkin fekk han spele dei to første kampane då sluttspelet tok til igjen i august. Rangers tapte tre strake kampar for Carolina Hurricanes i Toronto.

Det er seinare i dag venta ei pressemelding frå New York Rangers om at karrieren til Lundqvist i klubben er over.

Den norske NHL-stjerna Mats Zuccarello spelte i klubben frå 2010 til 2019.

(©NPK)