Lokalavis: Ingen bod på King

Ei rekkje italienske medium og journalistar melde måndag og tysdag at Torino har forhøyrt seg om King, og at han er høgaktuell for Serie A-klubben.

Noko formelt bod har Bournemouth likevel ikkje fått, melder Bournemouth Daily Echo. Avisa skriv òg at ingen klubbar formelt har teke kontakt med Bournemouth.

Kontrakten til King går ut til sommaren, og dette overgangsvindauget er truleg Bournemouth sin siste sjanse til å kunne få ein høg overgangssum for spissen. Vindauget stengjer førstkommande måndag.

King har ikkje lagt skjul på at han ønskjer seg til ein større klubb etter at Bournemouth rykte ned frå Premier League. Han var aktuell for Manchester United i januar, men bodet frå klubben til Ole Gunnar Solskjær vart avslått.

I helga spelte King sin til no einaste kamp for Bournemouth denne sesongen. Han fekk ein halv omgang som innbytar i 1-0-sigeren mot Norwich.

