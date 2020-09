Chelseas Barkley lånt ut til Aston Villa

sport

Barkley skåra sist for Chelsea i ligacupkampen mot Barnsley førre veke, men 26-åringen har slite med å spele seg til fast plass på laget blant dei mange midtbanespelarane til Frank Lampard.

Onsdag la Aston Villa ut eit bilete på Twitter der Ross Barkley står saman med Villa-manager Dean Smith med ei drakt mellom seg.

– Å sikre oss ein spelar med Ross sine kvalitetar er eit realt kupp for klubben vår, og eg er sikker på at han vil trivast her og forsterke laget vårt, sa manager Dean Smith.

Barkley har 33 landskampar for England og har skåra seks mål. Den norske målvakta Ørjan H. Nyland er i klubben.

26-åringen kom til Stamford Bridge i 2018 frå Everton.

