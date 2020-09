Brutalt reknestykke for NFF: Innstilte fotballfestar kostar truleg vel 40 millionar

sport

Lars Lagerbäcks A-landslag speler tre heimekampar (Serbia, Romania og Nord-Irland) på berre åtte dagar i oktober. Dei skjer heilt utan publikum. Slik var det også i september då Austerrike slo Noreg 2–1 i Oslo.

Viruspandemien slår hardt mot mange, og NFF slepp ikkje unna. Fotballforbundet har i budsjett for 2020 føresett totalt billettsal for nærare 35 millionar kroner for toppfotball menn.

Det fordeler seg på 11,5 millionar for cupfinalen og 23,5 millionar for A-landskampar. I dette beløpet ligg òg ein eventuell EM-omspelsfinale (12. november) inne.

– Vi forventar dessverre ikkje publikum på tribunen inneverande år, seier NFFs assisterande generalsekretær Kai-Erik Arstad til NTB.

Snilt

Han meiner estimata (2,5 millionar per kamp i billettinntekter) for tre kampar i Uefas nasjonsliga, er «forsiktige».

Kvar kamp i EM-omspelet er anteken å gi 8 millionar i billettsal.

I tillegg til bortfalne tilskodarinntekter kjem store tapte beløp på arenasal på Ullevaal stadion i samband med kampar. Det gjer at reknestykket truleg hamnar godt over 40 millionar kroner i minus.

– Gjennom offentleg kompensasjonsordning for det frivillige kan vi søkje om kompensasjon for bortfalne inntekter med frådrag for sparte kostnader, seier Arstad.

– For perioden 12. mars til 31. august har NFF søkt og forventar kompensasjon på 1,2 millionar kroner. Dette relaterer seg til Noreg – Slovakia-kampen som skulle vore spelt på Ullevaal 6. juni.

– NFF vil sjølvsagt søkje kompensasjon for dei heimekampane som er spelte/skal spelast i perioden 1. september til 31. desember, men nøyaktig kompensasjonsnivå er per no vanskeleg å berekne, seier Arstad.

