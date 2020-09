Børven klar for Ankaragücü

sport

Det opplyser Ankara-klubben på nettstaden sin. Børven har òg sikra seg opsjon på å forlengje kontrakten med eit tredje år.

Børven vart selt til Rosenborg frå Odd 30. juni. Han skåra seks mål på 16 kampar for trønderane.

Etter det TV 2 rapporterer betaler den tyrkiske klubben mellom 2,2 og 2,8 milliardar kroner for Børven. Det skal vere i same prissjikt som det Rosenborg betalte for han for tre månader sidan.

Ankaragücü enda sist i tyrkisk superliga førre sesong. På grunn av koronapandemien vart det ikkje nedrykk frå ligaen, og klubben kunne dermed behalde plassen på toppnivå.

