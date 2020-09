Tampa Bay Lightning vann Stanley Cup

sport

Med 4–2 samanlagt klarte Lightning å avgjere før den sjuande finalekampen. Tittelen er den andre i historia for Florida-laget. Den førre kom i 2004.

– Det er den beste augneblinken i hockeyliva våre. Så mange kjensler. Det kjem til å ta månader før det søkk inn, men vi kjem til å vere meistrar for alltid. Vi kjem til å vere på den pokalen for alltid. Det er dette du drøymer om heile livet, sa Tampa Bays svenske back Victor Hedman etter at triumfen var i boks.

Han imponerte stort gjennom sluttspelet og vart kåra til mest verdifulle spelar (MVP). 29-åringen frå Örnsköldsvik bidrog med heile 22 poeng (10 mål/12 målgivande pasningar) på 25 sluttspelkampar.

Etterlengta

I den sjette og avgjerande finalekampen sørgde Brayden Point for Lightning-leiing 12.23 minutt ut i første periode etter ein målvaktretur i overtalsspel. Nikita Kutsjerov og Hedman vart kreditert for målgivande pasningar.

Mål nummer to kom etter 7.01 i andre periode. Patrick Maroon utnytta ein dårleg Stars-klarering og sende pucken til Cedric Paquette, før Blake Coleman avslutta angrepet.

Det resultatet heldt seg kampen ut, og Tampa Bay Lightning er dermed Stanley Cupmeister for første gong på 16 år. Laget var òg i finalen i 2015, men tapte. I fjor var Lightning beste lag i grunnspelet, men gjekk rett på trynet mot Columbus Blue Jackets i sluttspelet (0-4).

Perfekt timing

Målvakt Andrej Vasilevskij kunne måndag glede seg over sin aller første «smultring» i årets sluttspel.

– Det var på tide. Det sa eg i garderoben òg. Det er berre utruleg. Vi spelte ekstremt bra og gav berre bort nokre få målsjansar. Eg er takksam for at eg heldt nullen akkurat på den største kvelden i livet vårt, sa Vasilevskij.

Dallas Stars-trenar Rick Bowness rosa spelarane sine etter eit tøft sluttspel. Finalekampen vart spelt i Rogers Place-arenaen i Edmonton i Canada som følgje av koronarestriksjonane i ligaen.

– Alle som har vunne Stanley Cup kan fortelje deg at du må vere heldig, og du må vere frisk. Eg er stolt av spelarane våre. Dei gav oss alt dei hadde. Var det nok krefter der i kveld? Nei, det var det ikkje. Men eg er veldig stolt over spelarane og over å vere trenaren deira.

(©NPK)