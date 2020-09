Svenske styresmakter opnar for meir publikum tidlegast midt i oktober

sport

Det opplyste den svenske regjeringa på ein pressekonferanse tysdag. Etter det kan ein auke talet til 500 om smittenivået tillèt det.

– Vi veit at mange er avhengige av denne beskjeden, derfor vil vi vere opne med når vi håpar å kunne ta avgjerda, og kva det inneber, sa den svenske idrettsministeren Amanda Lind (MP).

Eit forslag om eit tak på 500 personar i staden for dei 50 i dag, har vorte greidd ut av den svenske regjeringa. Det har vore håp om at auken skulle tre i kraft allereie frå 1. oktober, men no dryger det i alle fall ytterlegare to veker.

– Regjeringa har allereie gjort klart eit forslag som gjeld for sitjande arrangement. Den avgjerda skal etter planen takast på eit regjeringsmøte 8. oktober. Den vil i så fall tre i kraft frå 15. oktober, sa idrettsminister Lind.

