Mot D-dag for langrennsverdscupen: Noreg håpar på tilnærma normal kalender

sport

Åge Skinstad, som har vore medlem i verdscupkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) sidan 2014, skal ha digitalt møte med kollegaane sine fredag ettermiddag. Laurdag er det styremøte i FIS.

Tysdag ettermiddag er det eit reint førebuande møte i Skiforbundet. Der deltek i tillegg Skinstad profilar som Vegard Ulvang, Torbjørn Broks Pettersen, Torbjørn Skogstad, Ulf Morten Aune og Espen Bjervig.

Utgangspunktet for møtet på tysdag er førebuingar til det digitale møtet i FIS' verdscupkomité fredag.

– Det vi aller helst vil, er å gjennomføre den vanlege oppsette verdscuplista. Vi ser at det blir gjennomført kampar i idrettar som fotball, ishockey og handball, og vi har òg sett at det har vore arrangert Tour de France. Det er mykje som tyder på at det er mogleg å få gjennomført profesjonelle idrettar på ein tilnærma vanleg måte innanfor eit strengt smittevernregime og utan publikum på plass, seier Skinstad til NTB.

Avhengig

Skinstad er òg klar på at somme nasjonar kan vere avhengige av unntak frå karantenereglane for at det skal bli noko renn i det heile.

– Avgrensinga vår er at styresmaktene må sleppe inn sju av dei ti beste nasjonane for at det skal bli arrangert noko verdscup. Det er det som FIS har sett som avgrensing. Om ikkje sju av dei ti beste stiller, blir det ingen verdscuprenn denne sesongen, seier Skinstad.

Han håpar at det er mogleg å få unntak frå karantenereglane.

– Det pandemien har vist, er at idrett på TV har vorte endå viktigare for folk.

Håpet til Skinstad er at dei kan arrangere verdscuphelgar i langrenn i finske Ruka, i Lillehammer og i sveitsiske Davos før jul.

Perfekt

– Lillehammer passar perfekt. Håkons Hall kan brukast til mykje, til dømes testing. Det er snakk om 130 løparar til saman, og alle får plass på det same hotellet. Det er stort sett det. Vi håpar at vi kan arrangere renn utan kutt i kvotar.

– Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) har avgjort at det berre blir to verdscuparrangement før jul, i Kontiolahti i Finland og i Hochfilzen i Austerrike. Kunne to slike arrangørstader vore noko for langrennsfolket òg?

– Det er inga dum løysing, men det er ein vesensforskjell på verdscuparrangementet til IBU og verdscuparrangementa i langrenn. IBU eig arrangementa sine, og det er dei same sponsorane over alt. Det er nokre faste sponsorar òg arrangementa til FI, men det er òg innblanda nasjonale og lokale arrangørar og sponsorar i tillegg. Sjølv om det er noko til felles, er opplegget i langrenn meir individuelt. Det er vanskeleg å setje likskapsteikn mellom idrettane, seier Skinstad.

(©NPK)