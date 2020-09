Liverpools Thiago isolert etter positiv koronatest

sport

Det opplyser den engelske seriemeisteren tysdag på nettstaden sin.

29-åringen, som denne månaden vart henta frå meisterligavinnar Bayern München, debuterte i bortesigeren mot Chelsea for ei dryg veke sidan. Han spelte ikkje i heimesigeren på måndag mot Arsenal.

Liverpool opplyser at han har lette symptom på covid-19, men at helsetilstanden hans er god og at symptoma er på retur.

– Vi har følgt alle protokollane til punkt og prikke, og det går bra med Thiago. Han er isolert heime i tråd med retningslinjene, og vi håpar å ha han med oss igjen snart, seier klubblege Jim Moxon.

(©NPK)