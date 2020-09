Ekspertar meiner San Siro-kampen er nøkkelen til Hauge-sal: – Milan ser det som eit «scoop»

sport

Tysdag vart det meir eller mindre klart at Hauge blir Milan-spelar og forlèt Bodø/Glimt før overgangsvindauget i Fotball-Europa stengjer kommande måndag.

20-åringen sjølv klarte ikkje å halde på løyndommen då han sette kursen mot Milano frå flyplassen i Bodø, og han måtte innrømme at han gler seg til å spele med Zlatan Ibrahimovic.

Og det som ventar Hauge i Serie A er noko heilt anna enn i trygge Bodø og Eliteserien.

– Det er éin ting at det blir forventa mykje av ein slik type overgang. Men kvardagen hans kjem til å bli heilt annleis i millionbyen Milano, der fotball eigentleg betyr alt. Det er som ein religion for fotballfansen, og han blir del av ein gigantklubb, med det som følgjer med av krav og lynne, seier Steinar Nilsen til NTB.

Han spelte sjølv for Milan i 1997/98-sesongen og seinare i Napoli.

Må på italienskkurs

Hauge har vorte ein meir og meir ettertrakta spelar blant europeiske klubbar utover i den fantastiske 2020-sesongen til Glimt. Det var heller ikkje ei ulempe at han storspelte med mål og målgjevande pasning mot nettopp Milan i europaligakvalifiseringa førre veke.

– Evnene hans og kampen han spelte mot Milan på San Siro har sjølvsagt lagt hovudgrunnlaget for at dette materialiserer seg. Der fekk han vist litt av potensialet sitt, og at han både kan skåre og vere ein målgjevande pasnings-spelar, seier Nilsen.

– Då har han samtidig lagt lista sjølv overfor både trenarteamet, klubben og fansen. Det er viktig at han forstår kva det fører med seg. Skal han bli verkeleg akseptert av italienarane, må han lære seg språket. Og det må han ta tak i ganske med ein gong, for veldig mykje, både i garderoben og mot trenarteamet, skjer på italiensk. Og det er viktig for å gli endå betre inn i kulturen og mentaliteten, legg han til.

Den tidlegare Italia-proffen åtvarar samtidig Hauge.

– Det er tøffe krav i ein klubb som Milan, og det trur eg nok at han veit. Det blir ein heilt annan konkurransesituasjon enn det han er vand til frå Bodø, held Nilsen fram.

Eit kupp?

Simen Stamsø-Møller, fotballekspert i TV 2, peikar på noko av det same. Han seier det er eit stykke frå å vere interessert til faktisk å hente ein spelar.

– Éin ting er at klubbar kikkar på han og sender speidarar, men når du så får sjå det tett på med eigne auge, det gjer det mykje lettare. Og når han var såpass god på San Siro i tillegg er eg ikkje overraska over at Milan vil ha han, seier Stamsø-Møller og legg til:

– Men dei legg eit stort bod på bordet basert på ein relativt kort periode med godt spel, og den kampen, så det tyder på at dei føler at dei har sett noko heilt spesielt.

TV 2-eksperten får støtte frå Nilsen i den fråsegna.

– At han har potensial til å ta ein plass i ellevaren til Milan – det er derfor han er henta. Og ut frå den overgangssummen som eg les om, så trur eg Milan ser han som eit «scoop».

– God nok

Etter det italienske og norske medium hevdar ligg overgangssummen for Hauge på 5 millionar euro, som svarer til 55 millionar kroner etter kursen i dag. Nilsen spør seg om det er litt for lågt.

– Eg trur alle partar er nøgde her, men spørsmålet er vel om han kanskje blir seld for billeg ut frå dei overgangssummane ein høyrer om i dag. Ein kunne heilt klart forsvart ein høgare overgangssum enn det som har vorte kjent til no, seier den tidlegare Italia-proffen.

Det skal seiast at Hauge var svært nær ein overgang til belgiske Cercle Brugge i sommar. Då kunne overgangssummen – og storleiken på klubben – vore betydeleg meir beskjeden.

– Eg trur både han og Bodø/Glimt prisar seg lukkelege over at dei beheldt roa då andre var interesserte tidlegare i år. Han er god nok for litt meir enn belgisk fotball, seier Stamsø-Møller.

