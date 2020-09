Casper Ruud trur på tøft møte med formsterke Tommy Paul – fekk solstikk i førre oppgjer

sport

I sitt hittil einaste møte med Paul måtte Ruud trekke seg frå kampen på grunn av svimmelheit i augustvarmen i Washington i 2017. Etter å ha vunne det første settet byrja nordmannen å slite, og han måtte kaste inn handkleet med solstikk.

– Sist eg spelte mot han vart eg sett litt ut av varmen. Eg hugsar at eg måtte trekkje meg etter å ha fått eit solstikk. Varmen blir uansett ikkje noko problem her i Paris, seier Ruud til NTB.

21-åringen seier seg meir enn klar til møtet på onsdag i Grand Slam-turneringa Roland-Garros. I den 1. rundekampen på måndag vart det enkle 6-1, 6–3 og 6–1 over japanaren Yuichi Sugita.

– Det blir ein ekstremt tøff kamp, og han er ingen enkel motstandar uansett underlag. Han er amerikanar og har vunne juniorklassen her tidlegare. Det blir ein tøff kamp, og han har vist god grusform med mellom anna å ta sett mot Rublev i Hamburg.

Paul vart slått av Andrej Rublev i åttedelsfinalen sist veke med 2–1 i sett. Seinare skulle russaren slå ut Ruud i semifinalen (6-4, 6-2).

Paul har hatt ein god juniorkarriere, men har ikkje hatt den same utviklinga som Ruud etter at dei begge vart profesjonelle i 2015.

23-åringen frå New Jersey er rangert som nummer 58 i verda. Han vann òg førsterundekampen sin i tre strake sett.

Casper Ruud sette karrierebeste på ATP-rankinga med 25.-plass måndag.

Med eit nytt avansement vil Ruud truleg møte verdstrear Dominic Thiem i tredje runde. Thiem vann US Open for eit par veker sidan og spaserte gjennom 1. runde i Paris for to dagar sidan.

(©NPK)