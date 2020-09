Selnæs ute av «bobla» etter 70 dagar – blir ikkje med landslaget

sport

Grunnspelet i ligapulje A, der Selnæs og Shenzhen har spelt, vart avslutta søndag. Dagen etter starta dei åtte laga i puljen å pakke ut av hotellet dei har budd på i byen Dalian nordaust i Kina.

For pulje B, som bur på hotell i Suzhou, gjeld det same etter at siste runde der er fullført måndag.

Spelarane, trenarane og støtteapparatet i superligaen har ikkje møtt familiane sine sidan midten av juli som følgje av strenge virusrestriksjonar. Dei siste 70 dagane har dei berre fått forlate hotellet for å trene og spele kampar.

Gjensyn

No får dei omsider eit etterlengta gjensyn med kjende og kjære før sluttspela i ligaen byrjar 16. oktober. Då skal Selnæs og Shenzhen spele nedrykkssluttspill mot Tianjin TEDA.

Midtbanespelaren var aktuell for landskampar for Noreg i mellomtida, men han var ikkje med i Lars Lagerbäcks uttak måndag formiddag. Noreg skal møte Serbia i EM-omspelet 8. oktober og deretter Romania og Nord-Irland i Uefas nasjonsliga.

Selnæs var òg utelaten frå førre landslagssamling, då på grunn av virusrestriksjonane i kinesisk fotball.

Null smitte

Det har ikkje vore rapportert eit einaste virustilfelle i Kinas superliga sidan oppstarten for ti veker sidan. Når sluttspela startar opp, skal laga igjen flytte inn på dei to giganthotella i Dalian og Suzhou.

– Når du kjem hit før sesongstart og veit at du skal vere i ti veker på hotellet her i Dalian, er den første tanken din at «det kommer til å bli veldig tøft for alle», seier Giovanni van Bronckhorst, den tidlegare Barcelona-stjerna som no er trenar for Guangzhou R & F.

– Men no, etter ti veker, kjenner eg at tida har gått skikkeleg fort, legg han til.

For ikkje å gi spelarane fullstendig brakkesiuke var dei to laghotella utstyrte med alt frå bibliotek og frisørar til karaoke og spelmaskiner. Det kinesiske fotballforbundet (CFA) innrømde rett nok før sesongen at dei var bekymra for den mentale helsa til dei som var i «virusbobla».

– Det har vore ei vanskeleg oppgåve for alle å vere friske og fokuserte. Mentalt er det veldig vrient, men alle kan vere stolte over korleis dei har handtert det og prestert, seier van Bronckhorst.

Latter og glede

Shandong Luneng-spelaren Moises Lima har letta på sløret om korleis det har vore å vere i virusbobla på hotellet i Dalian. Han la i helga ut eit bilete på Twitter saman med ei rekkje andre brasilianske Kina-proffar.

– Vi snakkar om alvorlege tema, vi fortel vitsar, vi lærer meir om kvarandre og frå kvarandre, vi ler mykje og vi skaper nye vennskap, seier 32-åringen.

– Medspelarane har gitt meg styrke til å få tida til å gå fortare, og dei tek bort noko av bekymringa ved å vere så langt frå familiane våre, held brasilianaren fram, og konkluderer:

– Om fem, ti eller 20 år vil vi utvilsamt hugse nokre av historiene frå denne perioden.

Frå midten av oktober skal laga gjennom utslagsspel med dobbeltkampar i kvar runde. Det er åtte lag i kvart sluttspel, og sjølve meisteren vil bli klar 12. november.

(©NPK)