Ruud storspelte og er enkelt vidare til 2. runde i Roland Garros

sport

Den 28. ranka Ruud vann kampen med settsiffera 6-1, 6–3 og 6–1.

Den norske 21-åringen var nådelaus i opninga der Yuichi Sugita fekk sitt einaste game då han reduserte til 1–5. Settet varte i berre 24 minutt.

Japanaren var litt betre med i det andre settet, men også her braut Ruud tidleg. Japanaren som er seeda som nummer 94 på siste ATP-ranking, redda òg tre breakballar på stillinga 1–3. Han klarte ikkje å hindre at Ruud gjekk opp til 4–1. Nordmannen måtte derimot tole at motstandaren braut tilbake og reduserte til 3–5. Ruud klarte derimot å ta heim settet med 6–3 etter ytterlegare 37 minutt på raudgrusen.

Nærare

Sugita var litt nærare poenga i det tredjesettet, men så skrudde Ruud opp intensiteten nokre hakk og braut fram til 3–1. Han braut òg til 5–1 og kunne serve heim settet og kampen til 6–1. Settet varte i 31 minutt.

Yuichi Sugita er ein rutinert spelar på 32 år og har som Casper Ruud, éin turneringssiger i karrieren. Dei to hadde aldri møttest i kamp tidlegare.

Casper Ruud var naturlegvis favoritt, men Sugita har tidlegare vist seg å vere ein vrien motstandar. Han har ofte vore flink til å bryte opp spelet til motstandaren, men har ikkje vore best på grus. No vart aldri Ruud sett på særlege prøver.

Møte amerikanar

Ruud møter no amerikanske Tommy Paul i 2. runde, men ein mogleg motstandar for Ruud i tredje runde kan bli austerrikske Dominic Thiem. Den ferske US Open-vinnaren slo kroaten Marin Cilic med 6-4, 6–3 og 6–3 i den 1. rundekampen sin måndag.

Ruud slo mellom anna Cilic i Roma-turneringa for nokre veker sidan.

Casper Ruud sleit med ei vond skulder i kampen mot Andrej Rublev i semifinalen i Hamburg sist laurdag. Dei problema verka ikkje å vere der måndag.

– Vi hadde litt roleg trening og behandling for skuldra hans i går. Han seier han er betre, men vi får ta det som det kjem. Det kan bli tøffare viss han kanskje må serve over fem sett, sa trenar og faren Christian Ruud til Eurosport før kampen.

