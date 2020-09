Ranheim fekk med seg eitt poeng i toppkampen

sport

Lasse Nordås gav Strømmen ein god start etter ei skåring allereie 13 minutt ut i 1. omgang. Ranheim pressa på for utlikning, og 16 minutt ut i 2. omgang stussa Martin Lundal inn ballen til eitt poeng for dei blå.

Grorud slo tilbake med siger etter seks kampar på rad utan trepoengar. Heime mot Øygarden vart det 4–3 for Oslo-laget over Øygarden. Preben Mankowitz sørgde for 1-0-leiing til pause. I 2. omgang skåra Oscar Aga to gonger og Martin Høyland éin gong før Mons Iver Mjeldes menn vakna skikkeleg til liv på stillinga 4–0 til heimelaget. Aune Selland Heggebø og Peter Sørensen Nergaard reduserte kvar sin gong med fem minutts mellomrom midtvegs i omgangen. Den siste reduseringa kom ved Brage Pedersen på overtid.

Yannis Maxitas Moulas skåring kvarteret før slutt gjorde at KFUM Oslo slo Sandnes Ulf 1–0.

Åsane tapte overraskande 0–1 heime for Raufoss. Matias Moldskred vart matchvinnar med skåringa kvarteret ut i 2. omgang.

Jerv-laget er tilbake i trening etter karanteneperioden som følgje av ein virussmitta spelar, men kampen mot Lillestrøm vart utsett som følge av karantenen.

(©NPK)