Norges Fotballforbund droppar nedrykk frå 2. divisjon menn og førstedivisjon kvinner

Avgjerda vart stadfesta på nettsidene til NFF måndag kveld. Den kjem som ein konsekvens av at sesongen for breiddefotballen nyleg vart avlyst på grunn av virussituasjonen.

Dermed kan alle klubbar i botnen av dei to 2. divisjonsavdelingane for menn puste letta ut. Det same gjeld i førstedivisjon for kvinner. Faren for degradering ved sesongslutt er over.

I 1. divisjon kvinner blir nedrykk erstatta med ein resultatbonus slik at det blir noko å spele for.

I 2. divisjon vil attståande nedrykksspel strykast, og dei som ikkje kjempar om opprykk blir ståande med 13 kampar denne sesongen.

Dersom nedrykk hadde vore gjennomført på vanleg måte, ville talet på lag i divisjonane ha vorte redusert føre neste sesong, all den tid ingen ville ha komme opp frå nivået under.

Sesongen for laga utanfor toppfotballen, det vil seie 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner, er avlyst.

– Vi vurderer det slik at det ikkje bør gjennomførast tiltak som rokkar vesentleg ved gjennomføring av 2021-sesongen. Ei løysing med nedrykk frå desse ligaene utan opprykk frå nivået under, ville gjort at 2021 ikkje kunne gått som normalt. No får ein starta opp igjen med likt tal på lag på dei ulike nivåa som i 2020. Dette rokkar heller ikkje ved oppstart av ny seriestruktur på kvinnesida, seier fotballpresident Terje Svendsen.

Fekk ikkje grønt lys

Norges Fotballforbund håpa i det lengste å gjennomføre ein redusert sesong for breiddefotballen, trass i restriksjonane pandemien har medført. Nyleg vart likevel avgjerda om kansellering teke, som følgje av at regjeringa framleis ikkje har gitt grønt lys for normal trening og kampaktivitet.

Sesongformatet for 2. divisjon er elles for lengst endra som følgje av virussituasjonen. Det blir berre spelt enkel serie, før kvar avdeling blir delt i to puljar. Dei sju beste laga speler om opprykk, der vinnaren går direkte opp.

I utgangspunktet skulle dei sju nedste laga spele om nedrykk. Planen har vore at laga tek med seg poenga frå «grunnspelet» inn i sluttspelet.

Sein oppstart

Normalt sett skulle dei tre svakaste laga i kvar 2. divisjonsavdeling ha rykt ned. Senja, Moss og Fløya ligg nett no på dei utsette plassane i avdeling 1, medan Rosenborg 2, Odd 2 og Fram Larvik utgjer trioen i botnen av avdeling 2.

Som følgje av viruspandemien vart det seriestart i 2. divisjon først 11. juli. Det gjorde det noko nær umogleg å gjennomføre full sesong.

