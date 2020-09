Miami Heat klare for NBA-finale mot Los Angeles Lakers

sport

Miami Heat slo Boston Celtics 4–2 samanlagt i Eastern Conference-finalen, der det blir spelt best av sju kampar. Sigeren gjer at Miami, som vart NBA-meistrar i 2006, 2012 og 2013, no er klar for sin sjette NBA-finale.

Bam Adebayo noterte seg for 32 poeng og 14 rebounds, medan Jimmy Butler skåra 22 poeng.

I finalen ventar Los Angeles Lakers med superstjerna LeBron James på laget. Lakers vart natt til søndag (norsk tid) finaleklare etter 117–107 over Denver Nuggets, og 4–1 samanlagt, i Western Conference-finalen.

Første finalekamp mellom Miami Heat og Los Angeles Lakers blir spelt onsdag ettermiddag, lokal tid.

(©NPK)