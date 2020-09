Hoven vart firemålsscorar då Sogndal overtok tabelltoppen

sport

I så fall må Tromsø ta poeng i bortekampen mot Ullensaker/Kisa. Sogndal toppar tabellen med eitt poeng meir og éin kamp meir spelt enn Tromsø.

Akkurat det spelte lita rolle for Sogndal måndag kveld. Då handla det utelukkande om tre poeng på Fosshaugane, og det vart ein enkel affære. Sogndal rundspelte Kongsvinger frå start, og 3–0 til pause vart til 4–0 like etter. Kristoffer Hoven skåra sitt tredje for kvelden allereie etter 47 minutts spel. I tillegg hadde Mathias Blårud putta eitt i det 35. minuttet. Hoven skåra ytterlegare eitt seinare i omgangen. 24-åringen har 15 skåringar og to målgivande pasningar på sine 18 kampar denne sesongen. 16 av kampane har vore frå start. Det er ein sterk statistikk for spissen.

Ville Jalasto og Martin Hoel Andersen skåra KILS to trøystemål.

Innbytar Martin Lundal utlikna til 1–1 for Ranheim borte mot Strømmen og sørgde for at trønderklubben ikkje er hekta av i kampen om ein direkte opprykksplass.

Lasse Nordås gav Strømmen ein god start etter ei skåring allereie 13 minutt ut i 1. omgang. Ranheim pressa på for utlikning, og 16 minutt ut i 2. omgang stussa Martin Lundal inn ballen til eitt poeng for dei blå.

Det betyr at det er fem poeng opp til Sogndal heilt øvst på 1. divisjonstabellen for Ranheim.

Kamma på kvalikplass

HamKam er oppe på kvalifiseringsplassen for første gong denne sesongen. Kjetil Rekdals menn spelte 2–2 heime mot Stjørdals-Blink etter å ha teke leiinga to gonger ved Steinar Strømsnes. Først skjedde det 19 minutt ut i 1. omgang. Ole Kristian Rødahl utlikna for Stjørdals-Blink 14 minutt seinare før Strømsnes heada inn 2–1 i det 77. minuttet. HamKam har kvalifiseringsplassen på betre målskilnad enn Øygarden.

Kongsvinger er eitt poeng bak dei to laga igjen.

Til liks med Kongsvinger vart det tap for Øygarden. Grorud slo nemleg tilbake med siger etter seks kampar på rad utan trepoengar.

Heime mot Øygarden vart det 4–3 for Oslo-laget. Preben Mankowitz sørgde for 1-0-leiing til pause. I 2. omgang skåra Oscar Aga to gonger og Martin Høyland éin gong før Mons Iver Mjeldes menn vakna skikkeleg til liv på stillinga 4–0. Aune Selland Heggebø og Peter Sørensen Nergaard reduserte kvar sin gong med fem minutts mellomrom midtveges i omgangen. Den siste reduseringa kom ved Selland Heggebøs andre på overtid.

Overraskande

Yannis Maxitas Moulas skåring kvarteret før slutt gjorde at KFUM Oslo slo Sandnes Ulf 1–0.

Åsane tapte overraskande 0–1 heime for Raufoss. Matias Moldskred vart matchvinnar med skåringa kvarteret ut i 2. omgang.

Jerv-laget er tilbake i trening etter karanteneperioden som følgje av ein virussmitta spelar, men kampen mot Lillestrøm vart utsett då det vart karantene.

(©NPK)