Hauge inne i Lagerbäck-varmen – kan debutere mot Serbia

sport

Hauge har vore ein av dei store profilane i Eliteserien i haust. Han var ein av banas aller beste, ei målgjevande pasning og ei skåring i Glimts bortetap (2–3) mot Milan i europaligakvalifiseringa førre veke.

Det bidrog til å overtyde Lagerbäck. Den svenske veterantrenaren har sett dei aller fleste Glimt-kampane i haust.

Hauge fyller snart 21 år og har totalt 46 aldersbestemte landskampar, men ingen for A-laget.

Martin Ødegaard melde forfall til september-kampane etter ein vrien periode med jumper knee-skade. Desse problema synest no å vere under kontroll.

Ødegaard har starta begge Real Madrids seriekampar i haust, men vart bytt ut ved pause mot Betis laurdag.

Stor tropp

Landslagssjef Lars Lagerbäck har teke ut 26 spelarar i troppen. Det har samanheng med at Noreg skal spele tre kampar i den kommande samlinga.

André Hansen er tilbake på målvaktplass i landslagstroppen etter å ha vore ute med skade sist. Han utgjer trioen saman med Ørjan Håskjold Nyland og Rune Almenning Jarstein.

Inne i troppen er òg Coventry-proffen Leo Skiri Østigård. Han får selskap i forsvarsleddet av mellom andre Sigurd Rosted og Stefan Strandberg,

Serbia neste

Noreg møter Serbia heime i semifinalen til EM-omspelet torsdag neste veke. Blir det norsk siger, ventar «finale» om EM-billett mot Skottland eller Israel 12. november. Også den kampen er lagt til Ullevaal stadion.

Lagerbäck har eit uvanleg tett kampprogram føre seg. Allereie søndag 11. oktober ventar Romania. Onsdagen etter er Nord-Irland motstandar. Begge desse heimeoppgjera inngår i Uefas nasjonsliga.

Her har Noreg tre poeng etter dei to første kampane. Det vart tap mot Austerrike og siger over Nord-Irland.

(©NPK)