Fotballtoppar varslar britisk kollaps utan økonomisk krisehjelp

I eit brev frå EFL (English Football League) sendt til idrettsminister Oliver Dowden blir det teikna eit dystert økonomisk bilete av framtida på nivåa under Premier League. Brevet er mellom anna underskrive av to tidlegare leiarar i Englands Fotballforbund (FA), og dessutan EFL-styreleiar Rick Parry.

Den britiske regjeringa kunngjorde førre veke at planane om å sleppe publikum inn på tribunane frå 1. oktober vart stansa på grunn av auke i talet på koronatilfelle i Storbritannia.

Klubbane i EFL, som er dei tre divisjonane under Premier League, går mot eit tap på rundt 200 millionar pund dersom dei må ha tomme tribunar gjennom heile sesongen. Det svarer til over 2,4 milliardar kroner etter kursen i dag.

Kan ikkje betale ut lønn

I brevet skriv Parry at tida er i ferd med å renne ut, og at fleire klubbar er på randa av kollaps.

– Situasjonen er kritisk for mange klubbar, som ikkje vil klare å betale ut lønn neste månad, skriv avsendarane.

Dei viser til at kultursektoren i landet i juli fekk ein krisepakke på 1,5 milliardar pund og skriv at dei meiner fotballen, til liks med andre profesjonelle idrettar i landet, også er ein del av kulturaktiviteten.

– Vi ber om at regjeringa klargjer kva for ei økonomisk støtte ho er førebudd på å gi, før det er for seint.

EFL meiner vidare at dei velståande Premier League-klubbane bør hjelpe klubbane i divisjonane under, men skriv at dei er kjende med at også toppklubbane opplever store økonomiske tap som følgje av tapte billettinntekter og TV-pengar.

