Tilskodarkaos for Haaland og Sørloth – tyske fans følgjer smittetala med argusauge

Sist helg var tilskodarane tilbake på tribunane i den tyske Bundesligaen. 9.300 publikummarar såg Erling Braut Haaland skåre to gonger då Borussia Dortmund slo Borussia Mönchengladbach 3–0.

Verken Haaland eller den ferske Leipzig-proffen Alexander Sørloth kan likevel vere sikre på at det blir folk på tribunane i dagane og vekene som kjem.

Klarsignalet for å opne opp for publikum kom nemleg med ein klar premiss. Dersom talet på smitta i byen kampen skal spelast i, overstig eit visst nivå, blir arenaen stengd på ny.

For klubbane har det skapt kaotiske tilstandar.

Schalke-uvisse

Schalke-fansen veit framleis ikkje om dei får sjå favorittlaget frå sidelinja når laget møter Werder Bremen laurdag. Oppgjeret er den første heimekampen for sesongen.

Akkurat no er smittetala i Gelsenkirchen over grensa, sjølv om trenden var fallande torsdag. Dersom det fell under grensa før helga, kan Schalke sleppe inn 12.000 tilskodarar.

Sist helg måtte Bayern München halde tribunane sine stengde som følgje at smittespreiinga i den tyske storbyen var for høg. Borgarmeisteren i byen var klar på at det ville sende feil signal å tillate publikummarar.

Mindre enn 24 timar før Köln skulle møte Hoffenheim, passerte smittetala grenseverdien der også.

20 prosent

Det magiske talet er 35 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar over ein periode på sju dagar.

Torsdag var til dømes talet i Gelsenkirchen 39,1.

Dersom grenseverdien ikkje blir overstigen, kan i utgangspunktet 20 prosent av tilskodarkapasiteten på stadiona utnyttast. Fleire stader har samtidig lokale styresmakter gripe inn og sett talet endå lågare.

Alt tyder på at dei fleste av bundesligakampane kommande helg vil bli spelt med nokre tilskodarar på tribunane.

