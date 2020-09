Salvesen forlengde med Strømsgodset

sport

Salvesen, som no har bunde seg til klubben ut 2023, er den femte spelaren denne månaden som forlengjer avtalen sin med Drammen-klubben.

– Det at fleire skriv lengre kontraktar no viser berre at ein har tru på det ein driv med. Eg blir ikkje overraska om vi kjempar i toppen om eit par år, seier Salvesen til nettsida til klubben.

24-åringen har skåra 12 mål på 31 kampar for Godset sidan han kom til klubben i fjor sommar.

Onsdag forlengde hovudtrenar Henrik Pedersen kontrakten sin. Det same har Johan Hove (sommaren 2023), Viljar Myhra (ut 2023), Daniel Skretteberg (ut 2021) og Sondre Fosnæss Hanssen (ut 2022) gjort.

I tillegg har den islandske U21-landslagsspelaren Valdimar Thór Ingimundarson (21) signert for drammenserne ut 2023-sesongen.

(©NPK)