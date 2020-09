Ny negativ virustest for Ødegaard– trena med Real Madrid

sport

– Martin trenar som vanleg i formiddag. Han er i fin form, seier pressesjefen i landslaget, Svein Graff, til VG torsdag.

Overfor TV 2 utdjupar Graff vidare:

– Ja, den tredje testen var negativ. Han er på veg til trening og er i fin form. Han har gjennomført ei rekkje testar, og alle med unntak av den eine var negative. Dette er gode nyheiter for både landslaget og for Real Madrid. Eg har snakka med Martin sjølv, både i går kveld og i dag, og fått opplysningane om at han er i fin form og har det godt.

Ny runde testar

Det var radioprogrammet El Transistor i Spania, og dessutan fleire andre medium, som melde at nordmannen testa positivt på koronaviruset etter møtet med Real Sociedad i helga.

– Ødegaard har avlagd ein positiv test etter at han kom tilbake frå San Sebastián i går (måndag). Klubben ventar på ein ny test for å få stadfesta den første positive testen, heitte det i ei Twitter-melding frå kanalen tysdag kveld.

Onsdag melde så Real Madrid om at alle spelarane til klubben, også Ødegaard, hadde testa negativt i ein ny runde med testar.

Som følgje av den positive testen etter kampen i San Sebastián måtte samtidig Ødegaard testa på nytt før han fekk klarsignal til å trene og spele kampar igjen. Også den var negativ.

Falske positive

Det kan skje at ein får såkalla «falske» positive prøver.

Dei negative testane er gode nyheiter for landslagssjef Lars Lagerbäck berre to veker før Serbia-kampen i EM-omspelet. Han går i Oslo 8. oktober. Slår Noreg Serbia og så anten Skottland eller Israel, er EM-plassen sikra.

Ødegaard stod over førre landslagssamling for å bli kampklar igjen etter ein langvarig kneskade. I midten av september meldte dei at Ødegaard var i fin framgang etter ein trøblete periode med jumpers knee-smerter.

