LeBron James sint etter Breonna Taylors død

– Eg er tom for ord. Eg er sjokkert, såra og sint, skriv James på Twitter etter nyheita om at ein politimann slepp drapstiltale i saka.

Tre sivilkledde politifolk tok seg inn i Taylors bustad på jakt etter narkotika, og kjærasten hennar skaut og såra éin av dei. Han forklarte seinare at han handla i sjølvforsvar og trudde det var kriminelle som braut seg inn.

Politifolka svarte med å skyte inn i bustaden, og Taylor vart treft fleire gonger. Kjærasten som skaut vart ikkje treft av kulene frå politiet. Riksadvokat Daniel Cameron i Kentucky seier politifolka handla i tråd med lova då dei skaut tilbake mot Taylors kjærast.

Ingen blir derfor tiltalte som følgje av at Taylor mista livet.

– Vi ønskjer rettferd for Breonna, men no er det veggene i naboleilegheita og ikkje hennar vakre liv som får rettferd, skriv basketstjernen James vidare og seier at han ikkje vart overraska over at politimennene slepp tiltale etter hendinga.

Fleire idrettsprofilar har støtta for «Black Lives Matter»-rørsla og på ulike vis protestert mot politivald og rasisme i USA den siste tida.

