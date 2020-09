Johaug og Klæbo opnar sesongen for tomme tribunar

sport

Det opplyser arrangørane i ei forklaring publisert på Nettsidene til det finske skiforbundet torsdag.

Som tidlegare er det lagt opp til at både langrennsløparane, kombinertløparane og hopparane skal konkurrere i den finske skimetropolen. For langrenn og kombinert er dette det første verdscuprennet i sesongen.

I år vil arrangementet bli avvikla for tomme tribunar på grunn av koronapandemien.

«Avgjerda er basert på målsetjinga om å redusere risikoen for spreiing av koronaviruset», heiter det i fråsegna på torsdag.

– Vi vurderte saka svært nøye i styret, og etter ei grundig vurdering kom vi fram til at denne løysinga gir mest meining for både publikum og idrettsutøvarar, seier Matti Heikkilä, styreleiar i klubben som står bak Ruka-arrangementet.

Han legg til at avgjerda er teken i samråd med den finske regjeringa.

– Vi beklagar at vi ikkje kan tilby skifansen ei flott oppleving på staden i år. Med denne avgjerda vil vi vere i stand til å kontrollere talet på personar på arrangementet og gjere vårt beste for å gi dei tryggaste moglege forholda for laga som konkurrerer i Ruka, seier Seppo Linjakumpu, generalsekretær i Ruka Nordic.

Virussituasjonen har skapt stor uvisse rundt verdskalenderen for skiidrettane. Så langt er ingen endringar gjorde.

Det er venta at Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil stadfeste planane sine neste månad.

Verdscuphelga i Ruka er terminfesta frå 26. til 29. november.

(©NPK)