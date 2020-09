Hollywood-stjerner vil spytte inn millionar i walisisk fotballklubb

sport

Wrexham lever eit alt anna enn glamorøst tilvære på nivå fem i det engelske ligasystemet. No kan likevel klubben få eit løft dersom skodespelarstjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney kjem i mål med planen sin om å kjøpe seg opp i klubben.

Utanlandske eigarar er ikkje noko nytt i engelsk fotball, men det er meir uvanleg at dei har Hollywood-bakgrunn.

På eigne nettsider stadfestar medlemseigde Wrexham at det no blir opna for at utanforståande kan kjøpe seg inn i klubben. Tidlegare denne veka vart det gjennomført ei avstemming i saka, og 97,5 prosent av dei stemmeføre var positive.

Stjernenamn

Onsdag stadfesta i tillegg klubben at det er nettopp Reynolds og McElhenney som er på veg inn i manesjen.

«I løpet av kort tid kommer Mr. McElhenney og Mr. Reynolds til å legge fram sine visjoner for Wrexham AFC og et forslag medlemmene kan stemme over», heiter det i ei fråsegn.

Rob McElhenney er skodespelar, regissør og produsent. Han er best kjent som skaper av «It’s Always Sunny in Philadelphia».

Ryan Reynolds er kjend frå ei rekkje TV-seriar og har tidlegare vore gift med popsangeren Alanis Morissette og filmstjerna Scarlett Johansson. Han spelte mellom anna hovudrolla i superheltfilmen «Deadpool».

Har vore på nivå to

For å løfte Wrexham til toppen kan det kanskje bli behov for ein dose superkrefter. Den walisiske klubben har som best vore oppe på andre nivå i engelsk fotball, men det er 40 år sidan.

Førre sesong endå klubben på 19.-plass på nivå fem, den lågaste nasjonale divisjonen i England.

