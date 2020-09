Haaland avslører løyndommar: Tek isbad og bruker spesialbriller for å få sove betre

sport

Å ta isbad er eitt av knepa Borussia Dortmund-spelaren nyttar seg av. Spesialbriller til bruk om natta er eit anna.

– Eg ser dette som ein nøkkel til å betre prestasjonane endå eit par prosent oppover, seier 20-åringen i eit intervju med Ruhr Nachrichten.

– Eg bruker brillene om kvelden. Dei hjelper meg til å få djupare og betre søvn.

Brillene filtrerer bort blått lys frå elektroniske apparaturar.

– For meg handlar det om detaljar i kampen for å bli betre dag for dag.

Haaland har skåra 18 mål på sine første 20 kampar for Borussia Dortmund sidan overgangen frå Salzburg i januar. Han har ikkje tenkt å stoppe der.

– Kvar dag gir ei ny moglegheit til å bli betre. Det er meir enn noko eit spørsmål om mentalitet. Eg håpar at eg klarer å halde meg fokusert, og eg håpar at vi ikkje har sett den beste utgåva av Erling Haaland.

(©NPK)