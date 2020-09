Östersund informerte ikkje om korona-positiv speler– klubblegen trekte seg

sport

Før helgekampen i Allsvenskan mellom Östersund og Djurgården var det påvist smitte i Östersund-troppen, men kampen vart spelt som planlagt. Tysdag vart det oppdaga ytterlegare eit tilfelle, då hos ein spelar som var på banen i oppgjeret.

Onsdag kveld hadde framleis ikkje Djurgården vorte informert, skriv Fotbollskanalen.

Administrerande direktør i Östersund, Michael Schahine, fortel til nettstaden at spelaren hadde avlagd negativ test fredag, men testa positivt i samband med ein operasjon måndag.

– Eg snakka med klubblegen måndag og bad han ringje Djurgården med ein gong. Deretter tenkte eg ikkje meir på saka, seier Schahine.

Han ber på det sterkaste om orsaking for at Djurgården ikkje vart informert slik dei skulle og seier klubblegen sa opp stillinga torsdag morgon. Verken klubben eller legen ønskjer å seie noko om oppseiinga har samanheng med at Djurgården ikkje vart kontakta.

Östersunds medisinske apparat tok onsdag endeleg kontakt med Djurgården, som no skal ha fått alle fakta på bordet. Kampen på søndag enda elles 1–1.

(©NPK)