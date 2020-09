Ruud fekk lettande beskjed etter dei positive virustestane til motstandaren

sport

Det sa Paire etter å ha trekt seg i det andre settet mot Ruud i førsterundekampen i ATP-turneringa i Hamburg.

Franskmannen sa, ifølgje nyheitsbyrået DPA, at han har testa positivt ved to høve etter å ha komme til Tyskland, men at han fekk spele fordi han deretter leverte ei negativ koronaprøve.

– Den einaste negative testen var frå i går, men før det var det to positive på rad, sa franskmannen etter Ruud-møtet på onsdag.

I Ruud-leiren var ein ikkje kjent med opplysningane Paire kom med om eigne testresultat, men onsdag kveld hadde pappa og trenar Christian Ruud fått positiv informasjon.

– Vi har no vore i kontakt med ATP-touren. Når ein har hatt viruset, kan det vere restar i kroppen i etterkant, men han er ikkje smitteberar. Det er éin månad sidan han hadde viruset, seier han til NTB.

– Det er ingen fare for at Casper har vorte smitta, og tyske legar er kjende for å vere ganske grundige, legg han til.

Missa US Open

Ifølgje nettstaden Tennishead stilte Paire spørsmål ved regelverket for koronasmitte onsdag. Nyleg vart det kjent at ei handfull spelarar er droppa frå kvalifiseringa til Grand Slam-turneringa Roland-Garros på grunn av covid-19.

– ATP må forklare meg kva regelen er. I Paris er somme negative, men kan ikkje spele fordi trenaren deira er positiv. Her i Tyskland er du positiv og kan spele, sa Paire og la til:

– Eg forstår det ikkje lenger. Eg er berre lei.

Den franske tennisprofilen måtte tidlegare i haust trekkje seg frå US Open fordi han fekk påvist koronasmitte. Deretter måtte han ti dagar i isolasjon før han førre veke deltok i Masters 1000-turneringa i Roma.

Der tapte Paire visstnok med vilje mot den italienske tenåringen Jannik Sinner i den første runden. Årsaka var at 31-åringen var forbanna fordi han måtte spele allereie måndag i staden for tysdag.

– Dritoppsett! Takk. Eg kom berre med eitt krav, og det var å få spele tysdag for å ha ein ekstra treningsdag etter det som skjedde med meg i New York. Og fordi eg møter ein italienar, set de meg opp på måndag, skreiv Paire på Twitter.

Fleire testar

Han testa negativt for koronaviruset både i Frankrike etter US Open og i samband med Roma-turneringa. Dei to nylege positive prøvene kom først dei siste åtte dagane.

Onsdag tapte Paire det første settet mot Casper Ruud 4–6, før han gav seg på stillinga 0–2 i det andre.

Det er uvisst kvifor han trekte seg frå kampen, og det er førebels ingen indikasjonar på at årsaka er koronasjukdom.

Torsdag møter Ruud den sterke italienaren, Fabio Fognini, i den andre runden i Hamburg.

– Det blir ei tøff oppgåve. Vi har sjølvsagt respekt for ein spelar som er så god. Samtidig er også Casper i god form, seier pappa og trenar Christian Ruud.

