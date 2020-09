Isabell Herlovsen legg opp

sport

Dotter av den tidlegare fotballproffen Kai Erik Herlovsen har spelt fotball på toppnivå i 16 år. Ho syntest avgjerda var både skummel og vanskeleg å ta.

Med 67 landsslagsmål er 32-åringen Noregs mestskårande gjennom alle tider.

– Eg har heile tida sagt til meg sjølv at når motivasjonen min ikkje er hundre prosent, så yter ikkje eg mitt beste på fotballbanen heller. Det er ein av grunnane til at eg vel å gi meg no, fortel Isabell Herlovsen til NRK.

Herlovsen gjekk før denne sesongen tilbake til Vålerenga etter at ho førre sesong spelte for Kolbotn. Dit kom ho på grunn av ein kontrovers med trenarteamet i Vålerenga.

Ho har opplevd det siste året som tøft, og under koronapandemien fekk ho ein slags vekkjar. Ho fekk vere mykje heime i Fredrikstad med sonen Henrik og fekk ein nærare relasjon til han.

– Det første året han levde, var det veldig mykje Christine (sambuar Christine Porsmyr Olsen). Så eg sette veldig pris på den tida eg fekk med Henrik i koronaperioden. Og no nyleg gjekk morfar bort. Han stod meg svært nær. Eg har fått eit litt anna perspektiv på livet då, forklarer ho.

(©NPK)