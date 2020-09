Andreas Martinsen tilbake i Lillehammer

sport

Lillehammer-fansen har samla inn godt over 300.000 kroner for at Martinsen kunne halde fram karrieren sin i norsk ishockey.

Den storvaksne og hardtspelande 30-åringen har vorte samd om ein kontrakt ut denne sesongen.

Det var 2012 i at Martinsen fekk kontrakt med tyske Düsseldorf der han spelte i tre sesongar. I 2015 fekk han tilbod frå NHL-klubben Colorado Avalanche og spelte 110 kampar for før han fekk med seg ni kampar i sluttspelet for Philadelphia Flyers i 2017.

I neste forsøk enda han opp i Chicago Blackhawks og spelte 33 kampar frå 2017–19. Anaheim Ducks vart neste stopp, men han fekk berre med seg spel for farmarklubben San Diego Gulls og Wilkes-Barre Penguins.

Førre sesong spelte han for sveitsiske Zug.

Martinsen har òg vore ein god bidragsytar på det norske landslaget og står med 63 VM- og OL-kampar.

(©NPK)