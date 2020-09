Sørloth detaljar unna RB Leipzig-signatur

sport

Overfor TV 2 stadfestar den 24 år gamle spissen at han gler seg til å bli presentert som Leipzig-spelar. Journalisten i kanalen møtte tysdag morgon Sørloth utanfor eit hotell i den tyske byen, der han gjekk inn i ein bil saman med RB Leipzigs assisterande sportsdirektør Franziska Pietschmann.

Sørloths Leipzig-kopling har vore kjend i ein lengre periode, men det tok noko tid før eigarklubben Crystal Palace og utlånsklubben Trabzonspor vart samde om fordelinga av pengane den tyske klubben skal betale for han. Den fordelinga er no i boks.

Førre onsdag kunne VG melde at trønderen hadde sett seg på flyet til Leipzig, og no skal det berre stå att ein medisinsk sjekk før han formelt blir tysklandsproff. TV 2 skriv at Sørloth allereie har teke bileta som dei skal bruke til offentleggjeringa av overgangen.

– Ja, vi har jo visst om dette i tre veker. Så har det vore nokre spennande dagar i det siste, der ting har drege litt ut. Men når det nærmar seg, slik det gjer no, er det klart det er spesielt. Og godt. Både for Alexander og alle rundt, seier faren til spissen Gøran Sørloth til Adresseavisen.

I RB Leipzig kjem Sørloth inn som erstattar for storskåraren Timo Werner, som vart selt til Chelsea i sommar. Overgangssummen for den norske spissen skal liggje på rett i overkant av 250 millionar kroner, etter det tyske og britiske medium melder.

