Norske sykkeltoppar droppar storritt – kritiske til mangel på virustiltak

Det er Norges Cykleforbund som har teke avgjerda om at landslaget i terrengsykling ikkje tek del i dei tre storritta i Tsjekkia, Austerrike og Sveits neste månad.

Sykkelforbundet opplyser at avgjerda er teken på bakgrunn av smittesituasjonen i dei aktuelle landa, sett i samanheng med dei lokale smitteverntiltaka. Det medisinske støtteapparatet til terrengsyklistane har konkludert med at smittevernregimet rundt verdscupkonkurransane i Tsjekkia verkar svært mangelfulle.

Vidare blir det retta kritikk både mot arrangørane og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

«Informasjonen vi har fått frå arrangøren og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har komme seint og er etter vår meining mangelfull. Ei av årsakene til at vi ikkje deltek, er blant anna at det skal vere valfritt å teste seg for utøvarar og støtteapparatet før arrangementa. Vi vil derfor ikkje vite kva for utøvarar som har testa seg eller ikkje», skriv sykkelforbundet i ei pressemelding.

Tryggleiken i sentrum

Sykkelforbundet hevdar òg at det rår ulik praksis med omsyn til korleis UCI følgjer opp arrangementa sine når det gjeld smittevern.

«I landevegsritt er det svært streng praksis, i motsetnad til tiltaka for terrengsykkelritt. Norges Cykleforbund har gjentatte gonger spurt etter naudsynt informasjon, for å sikre at utøvarane og støtteapparatet kan delta på ein trygg måte», skriv forbundet.

– Tryggleiken til utøvarane våre og støtteapparatet vårt kjem alltid i første rekkje, seier landslagssjef for terrengsyklistane, Eddy Knudsen Storsæter.

Støttar UCI-forslag

I kva grad Noregs fråvær i dei kommande arrangementa vil få konsekvensar for neste sesong, skal vere uviss.

«Vi kan gå glipp av mange UCI-poeng som vil få betydning for sesongen som kjem», heiter det i pressemeldinga på tysdag.

Det internasjonale sykkelforbundet har nett no ute eit forslag på høyring som inneber at UCI-rankinga for neste sesong skal basere seg på rankinga per 3. mars 2020.

«Norges Cykleforbund meiner dette forslaget er den einaste fornuftige løysinga slik rittsesongen har utvikla seg, og vil gje ei klår tilbakemelding til UCI», skriv det norske forbundet.

NTB har lagt kritikken fram for UCI, men har førebels ikkje fått svar frå forbundet.

