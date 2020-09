Lunde har venta i nøyaktig 500 dagar – Vipers-veteranen tilbake i meisterligaen

sport

Vipers Kristiansand-trenar Ole Gustav Gjekstad stadfestar overfor NTB at det er planen, og at Lunde blir sikta inn for spel i Tyskland laurdag.

Vipers fekk meisterligakampen mot FTC Hungaria utsett sist helg. Dette skjedde etter at to spelarar hos motstandaren avla positiv covid-19-smitte. Vipers starta Champions League med bortesiger 27–26 over Krim Ljubljana.

Bietigheim ser ut til å bli det svakaste laget til puljen. Tyskarane har tapt sine to første kampar og har allereie minus 16 i målskilnad.

Vipers speler cupkamp mot Randesund onsdag utan Lunde i troppen.

Til 2023

Målvakta pådrog seg ein alvorleg kneskade i mai 2019 i meisterligasluttspelet i Budapest. Ho har hatt ein lang veg tilbake og også rokke å fylle 40 år på vegen.

Tysdag er det nøyaktig 500 dagar sidan ho spelte kamp på toppnivå.

– Eg gir meg når eg har lyst til å gi meg, og det har eg ikkje no. Alder er inga hindring så lenge ein er god nok og trenar nok. I tillegg har eg jo fått det til med familien, slik at det går greitt å drive med handball og vere såpass mykje borte. Eg synest åra går fort etter kvart, men føler meg framleis som ein liten ungdom, sa Lunde til NTB tidlegare i år.

Kontrakten hennar med Vipers går til sommaren 2023.

Lunde er teken ut i den norske landslagstroppen til Golden League-turneringa i Danmark neste veke. Ei endeleg avgjerd rundt deltakinga hennar der blir truleg teken gjennom helga.

