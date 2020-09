sport

Ho blir sponsa av han gjennom Northug-produkt. – Eg har sagt at han skal gjere det han kan for å finne lykka og ha dei bra, seier Karlsson til det svenske nyheitsbyrået TT.

– Vi har hatt kontakt heile tida. Vi har hatt eit nært og godt samarbeid heile vegen. Det held fram og kjennest godt. At han var rusfri då han køyrde, påverka avgjerda mi. Det var viktig for meg, seier ho.

Northug vart i sommar målt til 168 kilometer i timen på E6, og han har seinare innrømt at det vart funne kokain heime hos han og at han hadde køyrt i 200 kilometer i timen i 80-sona og filma det.

Northug er førebels sikta for to lovbrot. Etterforskinga nærmar seg slutten.

– Petter er ikkje noko meir menneske enn oss andre. Alle kan gjere feil. Han køyrde for fort og har hatt vanskeleg for å finne rett veg etter at han la opp. Han treng hjelp og kjem til å ta den. Som venn vil eg støtte han, seier Karlsson.

