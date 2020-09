Jansen seier nei til sykkel-VM – sliten etter Tour de France

sport

Tysdag opplyser 26-åringen frå Nes på Romerike at han treng tid til å hente seg inn att etter Tour de France.

– Eg er sliten etter Touren, og med eit hektisk rittprogram utover hausten vel eg ikkje å køyre VM, skriv han på Twitter.

– Sidan løypa heller ikkje er av det slaget eg likar best, ser eg for meg at nokon andre vil ha lang større glede av å sykle VM, legg han til.

Traseen landevegsrittet skal gå i under VM i Imola er av det tøffe slaget. Carl Fredrik Hagen er peika ut som Noregs sterkaste kort.

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen satsar heller ikkje på rittet som går kommande søndag.

– I fellesstartane må vi berre vere realistar og seie at det ikkje er nokon reelle medaljesjansar i denne tøffe løypa, men vi har likevel nokre gode klatrarar både blant kvinnene og mennene, som skal kunne prestere gode ritt, sa sportssjef Hans Falk då den norske troppen vart presenterte.

Odd Christian Eiking, Carl Fredrik Hagen, Markus Hoelgaard, Vegard Stake Laengen og Andreas Leknessund utgjer no den norske troppen på herresida.

På kvinnesida skal Susanne Andersen, Stine Borgli, Martine Gjøs, Ingrid Lorvik, Mie Bjørndal Ottestad og Katrine Aalerud delta.

VM skulle opphavleg vore arrangert i Sveits, men vart flytta til Italia som følgje av viruspandemien.

(©NPK)