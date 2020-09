Karrierebeste for Hovland trass brutal US Open-avslutning

sport

Hovland var på veg mot ei plassering heilt i toppen av resultatlistene i Major-turneringa US Open søndag, men ein bogey og to dobbeltbogeyer på dei tre siste hola sende golfstjerna ned på ein delt 13.-plass.

Samtidig gjekk eit par millionar kroner i premiepengar fløyten.

På den særs krevjande Winged Foot-bana i Mamaroneck, New York, imponerte samtidig 23-åringen gjennom store delar av helga med svært stabilt spel.

Etter at turneringa var avslutta og amerikanske Bryson DeChambeau var kåra til vinnar, vart verdsrankinga oppdatert. Der ligg Hovland no på 29.-plass, den beste plasseringa hans nokon gong. Oslo-guten klatrar to plassar frå førre veke som følgje av prestasjonen i US Open.

I sommar var han som best oppe på 30.-plass, i kjølvatnet av den delte 33.-plassen i PGA-meisterskapen. Sidan har han lege stabilt rundt nummer 30.

Dustin Johnson toppar framleis rankinglista. Den amerikanske stjerna enda på delt sjetteplass i US Open. Nærast følgjer spanske Jon Rahm og Justin Thomas.

Noregs andre deltakar på PGA-touren, Kristoffer Ventura, klatra éin plass til 164.-plass på måndagens oppdaterte rankingliste.

(©NPK)