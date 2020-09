Imponert Djokovic med Ruud-hyllest: – Sikker på at vi vil sjå meir av han

sport

Det var spesielt éin ting det serbiske tennisesset vart imponert av.

– «Forehanden» er våpenet hans. Han bruker den veldig bra, sa Djokovic til pressa.

Ruud tapte til slutt den intense semifinalen av Roma Masters. Oppgjeret var det første til nordmannen mot ein av den absolutte storfiskaren til tennissporten, og 21-åringen gjorde seg på ingen måte bort i kampen som til slutt enda 7-5, 6–3 i Djokovics favør.

Favorittunderlaget

– Eg synest Casper er ein veldig god spelar. Han er veldig dedikert i jobben han gjer både på og utanfor banen. Han er ein fin fyr og trenar på (Rafael) Nadal-akademiet. Han har eit mønster i spelet sitt på grus med mykje spinn. Så det er ingen tilfelle at han kom til semifinalen her i Roma. Eg er sikker på at vi vil sjå meir av han i dei større turneringane, spesielt på dette underlaget, sa Djokovic.

For det er ingen løyndom at nettopp grusunderlaget er det underlaget Ruud føretrekker.

– Det er eit veldig spesielt underlag, og det er veldig tydeleg at grus er Caspers spesialitet. Han skjønner korleis han skal gå for å kunne angripe med forehanden sin, sa serbaren.

Overmann

Det var ein skuffa, men fatta Ruud som møtte pressa etter tapet.

– Eg gjorde mitt beste, men han var litt for god på dei aller viktigaste ballane. Ein blir sjølvsagt litt ekstra gira når ein leier mot ein sånn type speler og føler ein gjer ein god jobb, men eg prøvde å sjå på det som ein kva som helst annan match. Det er samtidig noko anna når ein speler mot ein så stor spelar som han, sa nordmannen då han møtte pressa etterpå.

22-åringen la vidare til at han i etterkant sat igjen med mange ulike kjensler.

– Ein vil gjerne vinne kvar kamp ein spelar, men nokon gonger møte ein sin overmann. Det var vel det som skjedde i dag, sa Ruud.

Måndag speler Djokovic finale i Roma Masters mot argentinske Diego Schwarzmann.

(©NPK)