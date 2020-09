sport

Det har vorte utsetjingar rundt å få fram testapparatet som skal spore eventuell fluor på skipara. Det skulle vore klart for nokre veker sidan, men er ikkje det. Fleire nasjonar, også Noreg, er bekymra over situasjonen.

Det er berre vel to månader til verdscupsesongen startar.

– Det byrjar å bli dårleg med tid. Vi kan ikkje risikere rettstryggleiken til løparane, seier den finske smørjesjefen Martin Norrgård til SVT.

– Vi tenkte at vi kunne gjennomføre eit totalt fluorforbod òg på dei største nasjonale konkurransane. No ser vi for oss at løparar kan gå med fluor på eit nasjonalt løp og utan internasjonalt. Det blir ei suppe, seier Norrgård vidare.

Smørjesjefen er oppgitt.

– Kven skal ta ansvaret dersom ei ski viser seg å ha gammalt fluor på seg? Vi motset oss ikkje FIS' linje, men vi må få dette til slik at alt blir riktig. Det kan ikkje vere riktig om testutstyret er klart to veker før verdscupopninga, seier han.

Ei samling for smørjarar og test-personell i FIS-regi vart nyleg avlyst. FIS står på sitt og meiner at testapparatet skal vere i funksjon i tide til å få gjort det som trengst før sesongopninga.

Styret i Skiforbundet (NSF) vedtok i sommar at fluorforbodet blir utvida til å gjelde alle klassar og konkurransar i Noreg. Eit norsk forbod fanst i alle klassar opp til 16 år allereie frå førre sesong.

Fluorforbodet er eit signal frå FIS om at forbundet ikkje ønskjer å bruke produkt som viser seg å vere helsefarlege, også for servicefolket. Omsyn til miljøet er òg ein del av grunngjevinga.

(©NPK)