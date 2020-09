Divisjonsforeininga kritisk til styresmaktene: – Føler at fotballen har gjort ting riktig

sport

Lindevik meiner det var ein trist dag for norsk fotball då Norges Fotballforbund (NFF) torsdag vedtok å utsetje seriespel i senior breiddefotball til neste år. Det skjer fordi regjeringa framleis ikkje har opna for normal trening for alle.

– Eg føler at fotballen har gjort ting riktig heile vegen og følgt dei reglane som er gitt. At ein då ikkje skal bli premiert med at dei nivåa som no står for tur, skal få eit endeleg svar, seier Lindevik til NTB.

Ho trekker fram pressekonferansen til regjeringa med kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie onsdag. Der fekk toppfotballen unntak frå covid-19-forskrifta slik at viktige kampar kan spelast som oppsett, men breiddefotballen vart ikkje nemnd med eit einaste ord.

– Det synest eg er utruleg skuffande. Når styresmaktene veit kor viktig det er for både leiarar, spelarar, trenarar og frivillige å få eit svar, og vi ikkje blir vist den respekten.

Vent og sjå

Ho meiner det kan sjå ut som om styresmaktene allereie i juni hadde bestemt seg for at dei ikkje skulle opne for breidda, men at det i sommar vart eit veldig press for at breidda måtte opnast

– Så trur eg dei hadde eit håp om å opne, men så skjer smitteblomstringa slik at dei vel ikkje å gjere det. Eg har stor respekt for smitte og sjukdom, men det handlar om å gi eit klart svar, seier Lindevik, som meiner at breidda så langt berre har fått høyre at dei må vente og sjå kva som skjer.

– Vi måtte vente til 1. juli, vi måtte vente til 10. august og 1. september. Deretter var det medio september, og no må vi vente til oktober. Så eg var veldig skuffa i går då breidda ikkje vart nemnd med eit einaste ord.

Fryktar fråfall

Slik smittesituasjonen er no, er det inga forståing?

– Eg kan forstå det, men samtidig fekk vi indikasjonar i går kveld (onsdag) på at det er situasjonen i Bergen som no gjer at det har vorte stopp. Vi har fått indikasjonar på at når dei har fått kontroll og evaluert situasjonen, så vil dei sjå på moglegheita for kontakttrening, seier styreleiaren.

At breiddefotballen no blir utsett gjer at Lindevik fryktar for fråfall av spelarar.

– Det er det ein fryktar aller mest. Og så blir det veldig spennande å sjå om vi får lov til å komme i gang på denne sida av nyttår, og kva som skjer inn mot 2021, seier ho.

– Eg trur det har vore eit så langt opphald at det kan spele inn mot 2021 òg. Derfor må fokuset i fotballen vere å få i gang kontakttreninga, så ein kan sjå at vi etterlever reglane og ikkje er med på å spreie smitte, slik at vi kan få lov til å starte som normalt i 2021.

