Tilskodarsmell for Bayern etter smitteblomstring

Lokale styresmakter bestemde torsdag ettermiddag at kampen må spelast for lukka dører.

Først hadde Bayern håp om å spele føre 15.000 tilskodarar etter at delstatane i Tyskland vart samde om at kvar klubb kunne sleppe inn publikum tilsvarande 20 prosent av stadionkapasiteten.

Torsdag morgon fekk dei ein ny beskjed om at koronasmitten i München gjer at dei maksimalt fekk ha 7.500 tilskodarar. Og seinare på dagen kom beskjeden om at ingen supporterar får sleppe inn når 1. Bundesliga blir i gang sparka med heimekamp for den regjerande meisteren.

Koronasituasjonen er ulik rundt om i Tyskland, og det er uvisst kva lag som kan belage seg på å spele føre ein 20 prosent fylt stadion i helga.

Per tysdag hadde fire Bundesliga-klubbar fått grønt lys for publikum i serieopninga: Werder Bremen og RB Leipzig har fått løyve til å sleppe inn 8.500 tilskodarar, medan Arminia Bielefeld kunne sleppe inn 6.500 menneske og Union Berlin 5.000.

