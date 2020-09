Rosenborg vidare i europaligakvalifiseringa etter sterk snuoperasjon og 5-1-siger

sport

I Åge Hareides andre kamp som RBK-trenar kom dei kvitkledde skeivt ut og låg under etter seks minutt, men to mål frå Dino Islamovic og eitt frå Anders Konradsen før pause hadde snudd kampen.

I den andre omgangen skrudde Carlo Holse inn eit vakkert frispark etter at Dmitrijs Litvinskis frå heimelaget fekk raudt kort for noko dommaren meinte var viljehands.

Kristoffer Zachariassen sette fast resultatet i det 71. minuttet. Dermed enda det 5–1 i Latvia, noko som betyr vidare avansement for RBK.

Tyrkisk motstand

Rosenborg har framleis eit stykke igjen før laget er i gruppespelet til Europaligaen. RBK møter tyrkiske Alanyaspor i tredje kvalifiseringsrunde neste torsdag, over éin kamp.

Rosenborg vart trekt ut som heimelag, men det kan framleis ende med at kampen blir spelt på nøytral bane.

Vinn dei den òg, skal dei spele ein fjerde og siste kvalifiseringsrunde før gruppespelet. Også den runden blir spelt som ein enkeltkamp, og kampen blir spelt 1. oktober. Trekkinga blir allereie gjord fredag.

Tidleg leiing

På ein arena som såg ut til å halde norsk 3.-divisjonsstandard var det heimelaga som tok leiinga etter seks minutt. Jevgenij Kozloc kom åleine med André Hansen og plasserte ballen lekkert i lengste hjørne.

Så vart Samuel Adegbenro sparka ned i Ventspils-boksen og fekk eit soleklart straffespark. Dino Islamovic takka og bukka for gåvepakken ut av ingen, var tryggleiken sjølv frå straffemerket og hamra inn 1–1.

I kraftig motvind i den første omgangen var kampen snudd etter 37 minutt. Anders Konradsen fekk ballen på 20 meter, la til rette med høgrefoten og banka til med venstrefoten. Ballen limde seg ned i det lengste hjørnet til 2–1.

Krangla inn 3–1

Og med det siste sparket av omgangen på ballen sende Islamovic gjestene opp i 3–1. Han heada på mål, men forsøket gjekk i ryggen på ein Ventspils-spelar inne i boksen. Islampovic var vaken på returen og krangla ballen i mål, mellom beina på målvakt Dele Alampasu.

4–1 var eit faktum etter dryge timen, då Carlo Holse skåra direkte frå frispark. Det skjedde like etter at Dmitrijs Litvinskis fekk raudt kort for hands.

71 minutt var spelte då Kristoffer Zachariassen kriga inn 5–1 frå fem meter. Det var òg det siste målet i kampen.

Trønderane slo Breidablikk frå Island 4–2 i første kvalifiseringsrunde.

