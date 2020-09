Rajas løfte til breiddeidretten: – De står først i køen

sport

Torsdag vart det vedteke at toppfotballen både kan reise til og ta imot gjester frå land utanfor Schengen utan å måtte gå i karantene, noko Helsedirektoratet ikkje tilrådde. Samtidig ventar breiddeidretten spent på nyheiter frå regjeringa.

– Kvifor gir de toppfotballen eit unntak, medan breidda må vente?

– Dette unntaket gjeld ei veldig lita gruppe, du veit sjølv kor mange som er på eit landslag. I breiddeidretten dreier det seg i første omgang om 25.000 menneske, seier kulturminister Abid Raja til NTB.

Fotballen har sett ei grense midt i september for når dei må få klarsignal viss breiddesesongen skal reddast. Den grensa er no passert.

– Eg forstår godt at dei vil komme i gang, og det ønskjer eg òg som idrettsminister. Dei ligg veldig langt framme i køen, så med ein gong vi kjem dit at vi kan halde fram gjenopninga av samfunnet, vil dei liggje så å seie lengst framme i køen, seier Raja.

– Det kan du love dei?

– Ja, og eg gler meg til den dagen eg kan seie til breiddeidretten at no kan de starte opp. Det er ikkje av vond vilje dei har vorte haldne igjen, seier Raja.

Om tidsfristen i fotballen, som altså er passert, seier Raja at dei framleis må vente på nye signal frå regjeringa.

– Eg innrettar meg etter dei råda vi får frå helsestyresmaktene, og Helsedirektoratet har ikkje tilrådd oss at vi kan opne opp for meir no. Straks vi kjem dit, er beskjeden min til breiddeidretten og fotballen at de ligg fremst i køen, seier Raja.

