sport

Norske styresmakter har innvilga unntak frå covid-19-forskrifta. Det gjeld landskampar både for menn og kvinner, og dessutan klubbkampar, både i Noreg og utlandet. Det betyr grønt lys òg for europacupdeltakinga til norske klubbar.

Serbia-kampen blir spelt utan tilskodarar, men Lagerbäck er likevel letta over at det skjer i Oslo.

– Vi er glade for å spele mot Serbia på Ullevaal. Det er viktig både sportsleg og med tanke på førebuingane våre. Som på den førre landslagssamlinga skal vi følgje Uefa-protokollen, og det betyr at smitteverntiltaka blir tekne vare på på ein god måte, seier Lagerbäck i ein kommentar til NTB.

FHI negativ

Avgjerda vart offentleggjord på ein pressekonferanse torsdag der kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H) deltok. Pressekonferansen gjekk føre seg i friluft utanfor Statsministerens kontor i Oslo.

– Vi opna for unntak i kampen mot Austerrike, basert på Uefas protokoll og nokre tilleggskrav vi har stilt. Den klarte dei å følgje, og no er det ei glede å kunngjere at vi vil gjere dei nødvendige unntaka, sa Raja.

– Vi har gått gjennom krava og tilleggskrava og komme til at dette er smittevernfagleg forsvarleg. Folkehelseinstituttet (FHI) tilrådde ikkje unntaket, ut frå eit likskapsprinsipp, men vi kom til at vi vil gi det for eit avgrensa tal kampar, sa Høie.

– Så jobbar vi med idretten om andre arrangement planlagt i Noreg i haust. Det må vi komme tilbake seinare, men vi har ein god dialog med idrettsforbundet om det. For fotballen var det viktig å få ei avklaring no, og det har regjeringa gitt i dag.

Lette

Hadde det ikkje vorte innvilga unntak, ville kampen vorte flytta ut av Noreg. Serbia-oppgjeret skulle opphavleg vore spelt 26. mars, men han vart utsett på grunn av pandemisituasjonen.

Det blir kravd unntak frå covid-19-forskrifta i samband med innreisereglane for spelarar med base utanfor Schengen-området.

Protokollen til Det europeisk fotballforbundet (Uefa) er svært streng med tanke på å avgrense virussmitte. Dette fekk Norges Fotballforbund (NFF) testa ut i heimekampen mot Austerrike (1-2-tap) tidlegare i september.

Dersom Noreg slår Serbia, ventar ein «finale» mot anten Israel eller Skottland. Han skal etter planen spelast i Oslo 12. november.

Noreg har ikkje vore med i eit seniorsluttspel i herrefotball sidan EM i 2000.

Fram og tilbake

Dette er andre nøkkeldatoar i den lange prosessen rundt Serbia-kampen:

10. mars: Helsedirektoratet uttalte at tomme tribunar i den viktige fotballandskampen mellom Noreg og Serbia 26. mars er riktig veg å gå. – Når det gjeld landskampen er eg redd dette betyr, for meg som for mange andre som har stor glede av fotball, at vi tilrår at han ikkje blir gjennomført med publikum på Ullevaal om 14 dagar, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på spørsmål frå NTB.

17. mars: Uefa vedtok dette: Noregs kamp mot Serbia i EM-omspelet i fotball går etter all sannsyn heilt i starten av juni 2020.

17. juni: Uefa slo fast at Noreg – Serbia blir spelt 8. oktober.

10. august: Det er ikkje avklart om Noreg får spele heimekamp mot Serbia i EM-omspelet i fotball i oktober. Smittesituasjonen speler inn på vurderingane, sa helseminister Bent Høie (H).

EM-sluttspelet vart utsett frå sist sommar til neste år. Det skal spelast i perioden 11. juni til 11. juli 2021 fordelt i tolv ulike byar rundt om i Europa.

Dersom Noreg kvalifiserer seg, ventar kampar mot Tsjekkia og Kroatia i Glasgow og mot England i London.

(©NPK)