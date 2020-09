Josefine (27) trenar den beste hesten i verda – blir superfavoritt i V75

sport

– Det er klart eg føler presset, seier 27-åringen til Equus.

Det skulle berre mangle. Odd Herakles har ikkje tapt sidan han vart andrehest i Nordisk Mesterskap i fjor etter eit fantomløp.

Etterpå har hesten starta tolv gonger og tent 2,1 millionar kroner. Totalt har 10-åringen vunne 48 løp og køyrt inn kraftige 7,9 millionar kroner. Odd Herakles er verdas beste innanfor kaldblodsklassen.

Hesten har sidan 2014 vorte trena av ringreven Lars O. Romtveit. Han fylte 70 år tidlegare i år og har trappa ned. Josefine Eilertsen arbeider hos Romtveit, i tillegg til at ho både køyrar og rir travløp. Eigarane ville at Josefine skulle overta ansvaret, og laurdag skal hesten prøve å forsvare fjorårssigeren i Unionstravet på Färjestad.

Over 100 millionar

300.000 kroner ventar vinnaren i Karlstad, og spelarane har gjort Odd Herakles til enorm favoritt i det største spelet, V75. Sjølv svenskane har gitt opp konkurransen mot den norske sigersmaskina, og Eilertsen og hesten forvaltar innsatsar på mange titals millionar kroner.

– Ikkje noko er sikkert i travsport, men alt ser normalt ut, roar Eilertsen.

– Odd Herakles travar i den same løypa som han har gjort dei siste seks åra. Treninga er òg den same. Alt er eigentleg likt med unntak av at han har skifta stall, men han ligg berre eit oppløp unna, held trenaren fram.

Trur på siger

Eilertsen er opphavleg frå Harstad, men har vore stasjonert på Austlandet sidan ho debuterte som montérytter (travritt) i 2010. Etterpå har ho vunne 62 løp som ryttar og kusk, og ho har køyrt/ridd inn 3,7 millionar kroner.

I 2018 vann ho NM for stalltilsette i Bergen som kusk, men no er det opp i den profesjonelle supereliten som trenar.

– Eg er veldig spent, men Odd Herakles ser like fin ut i trening som han pleier. Spor og distanse er perfekt, og desse hestane han har slått i heile år. Eg kan ikkje anna enn å vere optimist, seier Josefine Eilertsen før det viktigaste travløpet til karrieren.

(©NPK)