Idrettsforbundet og skiforbundet optimistar etter møte med styresmaktene

Norges idrettsforbund og Skiforbundet var torsdag i møte med kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie for å diskutere karanteneavgjerdene og moglege unntak frå desse for nokre få utvalde meisterskapar og større internasjonale idrettskonkurransar i Noreg i år.

Gjenopning av kontakttrening for vaksne var òg eit tema.

– Eg opplever møtet som svært positivt og konstruktivt. Styresmaktene var godt fornøgd med den stramme prioriteringslista som idretten har utarbeidd over aktuelle meisterskapar og idrettskonkurransar der det kan vere behov for unntak frå karanteneavgjerdene, seier idrettspresident Berit Kjøll i ei pressemelding.

– For oss er det ønskjeleg at karantene for dei utøvarane dette gjeld kan erstattast med eit fullverdig og godt testregime i tråd med strenge smittevernprotokollar for gjennomføring av slike konkurransar.

Røste optimist

På lista står særleg arrangement for fotball, handball, ishockey og ski.

Styresmaktene bad idretten om å sende inn smittevernprotokollar for gjennomføring av dei aktuelle arrangementa og konkurransane, før det blir avgjort om det vil bli gitt unntak frå karanteneavgjerdene.

– Det var eit særs godt møte. Vi diskuterte konkret gjennomføring av verdscup i nordiske greiner i Lillehammer første helg i desember. Under møtet la vi fram smitteprotokollen til Det internasjonale skiforbundet og konkret korleis dette er tenkt gjennomført i Lillehammer, seier skipresident Erik Røste i ein kommentar til NTB.

– Det er ein omfattande protokoll som viser at FIS og lokal arrangør tek smittevern på største alvor.

Raja og Høie møtte media torsdag ettermiddag og offentleggjorde at det er gitt unntak for fotballen så landslaga og Noregs deltakarar i europacupane kan spele kampane sine i haust som oppsett. Dei snakka òg om møtet med NIF og NSF.

God dialog

– For fotballen var det viktig å få ei avklaring no, og det har regjeringa gitt i dag. Så jobbar vi med idretten om andre arrangement som er planlagde i Noreg i haust. Det må vi komme tilbake til seinare, men vi har ein god dialog med NIF om det, sa Høie.

Om gjenopning av kontakttrening for vaksne (over 20 år), opplever idrettsforbundet at styresmaktene er like opptekne av rask oppstart som idretten sjølv.

– Så snart det lokale smitteutbrotet i Bergen er under tilstrekkeleg kontroll, og den nasjonale smittesituasjonen blir vurdert som tilfredsstillande, ønskjer styresmaktene å gjenopne fase 1 i den gradvise gjenopninga for desse kontaktidrettane. Det vil berøre i overkant av 23.000 utøvarar. Eg er optimist og håpar på ein snarleg oppstart, seier Kjøll.

