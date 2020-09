Idretten og det frivillige har søkt om 1,6 Raja-milliardar

sport

Søknadsfristen for runde to av Kulturdepartementets kompensasjonsordning gjekk ut tysdag. I alt fekk Lotteri- og stiftelsestilsynet, som handterer det praktiske rundt ordninga, 6803 søknader.

Som i samband med den første krisepakken, har det vore gjennomført løpande utbetalingar i søknadsperioden i takt med at dei ulike søknadene har vore ferdigbehandla.

Så langt er tre rundar med utbetalingar gjort. Den tredje fann stad så seint som sist fredag. Då vart det utbetalt nærare 304 millionar kroner fordelt på 2050 søknader.

Samla sett har klubbar, foreiningar og organisasjonar fått utbetalt 422 millionar kroner knytt til 11.600 ulike arrangement i krisepakke to. Den skal dekke inntektstap i perioden 12. mars til 31. august.

1,87 milliardar

Totalt har Kulturdepartementet sett av 1,87 milliardar kroner til dei to innleiande krisepakkane til idretten og det frivillige.

1787 idrettslag og organisasjonar fekk nærare 272 millionar kroner frå den første krisepakken. Den summen utgjorde berre ein liten del av potten Kulturdepartementet hadde sett av på det tidspunktet.

Til søknadsrunden som vart avslutta tysdag, var det derfor opna for å kompensere eit breiare spekter av inntekter. Toppidretten har mellom anna kunna få dekka bortfall av billett- og andre kampinntekter.

Det har samtidig vore sett ei avgrensing på at idrettslag og frivillige organisasjonar berre kan få kompensert 70 prosent av tapte inntekter.

Medlemsinntekter, pengegåver og sponsor- og reklameinntekter blir i sin heilskap ikkje dekka.

Ny milliard

Nytt i den justerte ordninga til krisepakke to har det samtidig vore at det kan gjevast kompensasjon for arrangement som er gjennomførte, men nedskalert som følgje av pålegg frå statlege styresmakter.

I slutten av august vart det kjent at kulturminister Raja har sett av ein ny milliard for å kompensere idretten og det frivillige som følgje av viruspandemien.

Den tredje krisepakken gjeld inntektsbortfall for perioden 1. september til 31. desember.

Frå 1. november blir ordninga vridd i retning av å påskjønne dei arrangørane som berre delvis avlyser, stengjer eller utset arrangementa og aktivitetane sine som følgje av rådet eller pålegget til styresmaktene. Desse kan søke om å få kompensert 70 prosent av tapa sine ut året.

For arrangement eller aktivitetar som blir heilt avlyste, blir kompensasjonen redusert til 50 prosent i årets to siste månader.

