Avis: Sørloth på legesjekk i Leipzig torsdag – avtalen snart klar

sport

Sørloths Leipzig-kopling har vore kjend i ein lengre periode, men det tok noko tid før eigarklubben Crystal Palace og utlånsklubben Trabzonspor vart samde om fordelinga av pengane den tyske klubben skal betale for han.

No synest det klart at Palace og Trabzonspor deler overgangssummen likt. Den skal liggje på drygt 250 millionar kroner, ifølgje britiske og tyske medium.

Avisa Nidaros skriv at Sørloth er på plass i Leipzig saman med agenten sin Morten Wivestad, og at det ligg an til at han gjennomfører den obligatoriske legesjekken og skriv under på kontrakten i løpet av torsdagen.

Også den tyske storavisa Kicker rapporterer at berre detaljar står att før overgangen er i boks. Det mest essensielle som manglar, er at Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu signerer papira, ifølgje Nidaros.

(©NPK)