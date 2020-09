Tidlegare friidrettstopp Diack dømt til fire års fengsel

sport

I tillegg er Diack dømt til ei bot på 5,3 millionar kroner. Det avgjorde ein domstol i Paris onsdag.

87 år gamle Diack var tiltalt for korrupsjon, kvitvasking og tillitsbrot. Han skal ha fått eller lagt til rette for mottak av 3,45 millionar euro frå dopingmistenkte utøvarar som fekk namnet sitt reinvaska. Den summen svarer til 37 millionar kroner etter dagens kurs.

Han vart kjend skuldig i tillitsbrot og fleire punkt som gjaldt korrupsjon, men frikjent for kvitvasking. Diack kan anke dommen.

Pressa utøvarar for pengar

Diack var president i IAAF (no World Athletics) i nesten 16 år, og han var blant dei mest innverknadsrike personane innan dei olympiske greinene. Ettermælet hans og truverdet til forbundet fekk likevel ein kraftig smell då Diack måtte gi seg i 2015.

Han vart arrestert i Frankrike, og etterforskarane la fram påstandar om at utøvarar vart pressa for pengar i byte mot at dopingsakene deira vart haldne hemmelege. Drygt 20 russiske idrettsutøvarar, fleire av dei deltakarar i OL i London i 2012, skal ha vore involverte i saka.

Han var òg tiltalt for å ha hatt ei rolle i ei utbetaling på 13 millionar kroner frå Russland til bruk i valkamp i heimlandet hans Senegal. Desse pengane skal ha kome frå sponsor- og TV-avtalar som Diack skal ha forhandla fram med russiske tenestemenn, og IAAF skal som ein del av avtalen ha forseinka arbeidet med dopingsaker mot russiske utøvarar.

Også sonen tiltalt

Rettssaka mot Diack skulle eigentleg ha starta i januar, men kom i gang først i juni. Årsaka var at aktoratet fekk tre tjukke bunkar med bevismateriale berre timar før saka skulle starte.

Også Diacks son, Papa Massata Diack, er tiltalt i saka. Sonen møtte ikkje i retten, sidan han er i Senegal, som har avvist Frankrikes utleveringskrav. Papa Massata Diack har tidlegare hatt ei rolle som marknadskonsulent i Det internasjonale friidrettsforbundet.

Overfor nyheitsbyrået AP har han beskrive tiltalen som «den største løgnen i idrettshistoria», og han hevdar å ha tent alle pengane sine på lovleg vis.

