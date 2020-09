Regjeringa vil frita Norsk Rikstoto frå totalisatoravgift, men innfører tapsgrense

sport

NTB veit at det i statsbudsjettet for 2021 blir foreslått å gi Norsk Rikstoto ei avgiftslette tilsvarande totalisatoravgifta på 3,3 prosent av omsetninga. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter frå denne avgifta budsjettert til 120 mill. kroner.

Det vil vere med på å sikre at den norske travnæringa klarer å stå imot konkurransen mot utanlandske spelselskap. Ifølgje Norsk Rikstoto omfattar hestenæringa 16.000 arbeidsplassar.

Omsetninga kan samtidig falle som følgje av at det frå 1. januar neste år blir innført grenser for kor mykje kvar enkelt spelar kan tape. Målet med ei slik grense er å gi vern til såkalla sårbare spelarar.

Etter det NTB kjenner til meiner regjeringa at bortfallet av totalisatoravgifta kan meir enn vege opp for dei økonomiske konsekvensane av tapsgrensene.

Når det gjeld tapsgrenser, er tre modellar aktuelle:

* Ei tapsgrense på 20.000 kroner per månad, rullerande over ein periode på 90 dagar. Opptil 20.000 kroner i gevinst kan tilleggjast tapsgrensa, rullerande over ein periode på 90 dagar.

* Ei tapsgrense på 20.000 kroner per månad, rullerande over ein periode på 90 dagar. All gevinst kan tilleggjast tapsgrensa, rullerande over ein periode på 90 dagar.

* Ei tapsgrense på 20.000 kroner per månad, rullerande over ein periode på 90 dagar. All gevinst kan tilleggjast tapsgrensa, rullerande over ein periode på 365 dagar.

